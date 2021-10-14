Коалиционное правительство турок-киприотов подало в отставку

НИКОСИЯ, 14 октября. /ТАСС/. Правительство самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) во главе с премьер-министром непризнанного государства, лидером Партии национального единства (ПНЕ) Эрсаном Санером подало в среду в отставку.

"Я понял, что правительство не может продолжать свою деятельность", - цитирует Санера на своем сайте газета YENİDÜZEN. Он заявил о своем решении журналистам после того, как подал соответствующее прошение президенту ТРСК Эрсину Татару.

По словам Санера, причиной такого шага стала потеря парламентского большинства правящей коалицией, сформированной ПНЕ вместе с Демократической партией и Партией возрождения. "Проблема кворума в парламенте, развитие событий внутри двух из трех партий в коалиционном правительстве и некоторые проблемы, возникшие внутри правительства, были причинами, которые заставили нас уйти в отставку", - пояснил он.

Сформированная в декабре прошлого года правительственная коалиция просуществовала 10 месяцев. Она поначалу имела поддержку 25 парламентариев, что составляло ровно половину мест в 50-местной Законодательной ассамблее ТРСК. Однако недавний выход из рядов Партии возрождения одного из ее депутатов привел к тому, что Санер стал теперь уже возглавлять правительство парламентского меньшинства, а это обстоятельство существенно затруднило проведение правительственных законопроектов через однопалатный орган и окончательно ослабило правящую коалицию.

В создавшейся ситуации Санер призвал к скорейшему проведению досрочных выборов в турко-кипрский парламент. Однако в отношении даты их проведения единого мнения между ПНЕ и турко-кипрской оппозицией пока не достигнуто.