Правительство Японии приняло решение распустить нижнюю палату парламента перед выборами

ТОКИО, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Японии постановило распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные всеобщие выборы. Соответствующее решение было принято на состоявшемся в четверг заседании кабинета.

Представление о роспуске внес на рассмотрение премьер-министр Фумио Кисида. Его предложение одобрили члены правительства. Согласно конституции, прошение о роспуске также должен принять император Японии Нарухито.

Через несколько часов нижняя палата проведет заседание, на котором будет объявлено о роспуске. После этого кабинет вновь соберется, чтобы утвердить дату парламентских выборов.

Предыдущие выборы в нижнюю палату, которая имеет приоритет над верхней при избрании главы правительства и принятии проекта госбюджета, проводились 22 октября 2017 года. В соответствии с этим четырехлетний срок полномочий депутатов должен был истечь 21 октября. Ранее Кисида заявлял, что выборы будут проведены 31 октября, а избирательная кампания начнется 19 октября. Сейчас в нижней палате 305 из 465 мест контролируют правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее партнер по коалиции партия "Комэйто".

Обе палаты японского парламента 4 октября большинством голосов избрали Кисиду новым, 100-м по счету премьер-министром Японии. 29 сентября он занял должность председателя ЛДП. Выборы нового руководителя прошли в связи с истечением полномочий Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ.