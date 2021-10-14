Прокуратура в США считает, что партнер экс-адвоката Трампа умышленно нарушил закон

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Прокуратура в США полагает, что один из партнеров бывшего адвоката экс-президента Дональда Трампа Лев Парнас умышленно нарушил закон, запрещающий иностранцам финансировать американские предвыборные кампании. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal по итогам первого дня рассмотрения его дела.

По версии стороны обвинения, озвученной в среду в суде Южного округа штата Нью-Йорк, партнер бывшего адвоката Трампа Рудольфа Джулиани Парнас, являющийся выходцем из СССР, в 2018 году спонсировал предвыборные кампании нескольких лиц в США. Средства в размере около $1 млн он вместе с проходящим по делу Игорем Фруманом якобы получил от российского предпринимателя.

Из указанной суммы лишь порядка $100 тысяч были, по мнению прокуратуры, направлены на финансирование предвыборных кампаний американских политиков. Как считает сторона обвинения, предполагалось, что они могли поддержать бизнес-проект в штате Калифорния, принадлежащий еще одному выходцу из СССР, проходящему по делу партнера Джулиани, - Андрею Кукушкину. Прокуратура указывает, что Парнас умышленно нарушил американское законодательство, запрещающее как самим иностранцам спонсировать предвыборные кампании в США, так и американским гражданам привлекать в этих целях средства из-за рубежа.

Адвокат Парнаса на заседании суда подчеркнул, что полученные им и Фруманом средства были предоставлены в качестве займа и не использовались для финансирования политических кампаний. По утверждению защиты, партнеры Джулиани потратили деньги на собственные нужды. В сентябре Фруман признал себя виновным по одному из пунктов обвинения, выдвинутого против него федеральными властями: он касается привлечения иностранных средств для спонсирования предвыборных кампаний в США.

Дело партнеров Джулиани

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Парнасу, Фруману, Кукушкину и Дэвиду Коррейа инкриминировалось нарушение законов, которые запрещают привлекать средства из-за границы для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц при проведении лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают также в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года разразился крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына нынешнего президента США демократа Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.