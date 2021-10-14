США и Таиланд планируют возобновить полномасштабные учения Cobra Gold в феврале 2022 года

БАНГКОК, 14 октября. /ТАСС/. Полномасштабные международные военные учения Cobra Gold, как ожидается, пройдут в Таиланде в феврале следующего года. Об этом в интервью газете Bangkok Post сообщил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акилино, находившийся в королевстве с визитом с 10 по 13 октября.

Таиланду и Соединенным Штатам необходимо объединить усилия, чтобы в следующем году состоялись полномасштабные маневры с участием большего числа военнослужащих из разных стран, считает военный. "Мы проведем [Cobra Gold] так, чтобы удовлетворить потребности, желания и ограничения, введенные из-за коронавируса, - приводит в четверг слова Акилино издание. - Вместе мы будем работать над тем, чтобы вернуть маневры в нормальное русло как можно скорее". "И в будущем, надеюсь, [мы] сможем расширить сложность тренировки и потенциально даже увеличить число участвующих стран", - сказал он, добавив, что "главнокомандующий [таиландскими] силами обороны рассмотрит, какие другие государства присоединятся к учениям".

За последние 10 лет число военнослужащих США, участвующих в ежегодных маневрах Cobra Gold, сократилось с 10 тыс. до примерно 6-7 тыс. В этом году учения по высадке морского десанта, которые обычно проводились на пляже Саттахип в провинции Чонбури, были отменены из-за коронавируса, однако между частями все же проводились отдельные полевые маневры. С 3 по 13 августа в них приняло участие 600 человек. Акилино рассчитывает, что после возвращения учений Cobra Gold в следующем году в нормальное состояние в 2023 году они продолжат расширяться.

Отвечая на вопрос о возможной конфронтации между США и Китаем в Южно-Китайском море, военный сказал, что он и глава Сил обороны Королевских вооруженных сил Таиланда Чалермпол Срисават хотят обеспечить мир, процветание и стабильность для всех стран региона. "Союз между Таиландом и США - очень важная часть обеспечения мира и стабильности во всем регионе, - подчеркнул он. - Граждане Таиланда должны чувствовать себя комфортно, зная, что я и глава [таиландских] сил обороны координируем свои действия".

Учения Cobra Gold ежегодно проводятся в королевстве с 1982 года и являются одним из главных символов военного сотрудничества между США и Таиландом.