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В Киргизии завершилось выдвижение кандидатов в депутаты парламента

Выборы запланированы на 28 ноября

БИШКЕК, 14 октября. /ТАСС/. Процедура выдвижения кандидатов в депутаты высшего законодательного органа завершилась в Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) республики.

"От граждан, желающих баллотироваться по одномандатным округам, поступила 381 заявка", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, провели съезды и в установленном порядке уведомили об этом ЦИК 23 политические партии, которые намерены принять участие в выборах.

"Теперь всем кандидатам для участия в выборах предстоит пройти регистрацию", - добавили в Центризбиркоме.

Выборы в киргизский парламент запланированы на 28 ноября текущего года. На основании принятых в апреле 2021 года поправок в Конституцию впервые за десять лет они пройдут по смешанной системе: 56 депутатов выберут по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. Ранее Верховный совет республики (Жогорку Кенеш) формировался исключительно по партийному принципу.

Депутаты следующего созыва получат меньше полномочий, чем нынешнего. В новой редакции конституции они лишены права формировать состав и структуру правительства, оно перешло к главе государства.

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