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Минск предложил партнерам по СНГ укреплять интеграцию на фоне современных угроз

Государства Содружества обладают колоссальным потенциалом, считает глава белорусского МИД Владимир Макей

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Белоруссия считает необходимым в рамках СНГ развивать региональную интеграцию в условиях кризисов и современных угроз. Об этом заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей, открывая заседание Совета министров иностранных дел СНГ в узком составе.

"Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства Содружества обладают достаточным, я бы сказал, колоссальным потенциалом. Активно продолжая многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризисы пандемии и противостоять другим тревожным вызовам сегодняшнего дня", - сказал Макей.

Теги
БелоруссияМакей, Владимир Владимирович
Пандемия COVID-19
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