Минск предложил партнерам по СНГ укреплять интеграцию на фоне современных угроз

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Белоруссия считает необходимым в рамках СНГ развивать региональную интеграцию в условиях кризисов и современных угроз. Об этом заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей, открывая заседание Совета министров иностранных дел СНГ в узком составе.

"Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции. Государства Содружества обладают достаточным, я бы сказал, колоссальным потенциалом. Активно продолжая многоплановое сотрудничество, мы способны намного быстрее преодолевать кризисы пандемии и противостоять другим тревожным вызовам сегодняшнего дня", - сказал Макей.