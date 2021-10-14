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Президент Чехии созовет вновь избранную палату парламента на первое заседание 8 ноября

Спикер нижней палаты Радек Вондрачек оказался комментировать состояние здоровья Милоша Земана

ПРАГА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан созовет на 8 ноября первое заседание нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики. Об этом сообщил журналистам ее действующий спикер Радек Вондрачек, покидающий пост из-за поражения его партии на выборах.

"Господин президент созовет заседание Палаты депутатов нового созыва на 8 ноября", - отметил он и добавил, что официальный указ об этом проявится в ближайшие дни.

Вондрачек встретился в четверг с главой администрации президента Вратиславом Мынаржом, который проинформировал его о решении главы государства. Спикер нижней палаты оказался комментировать состояние здоровья президента.

Между тем, отвечая на вопрос, когда Земан начнет переговоры с лидерами прошедших в нижнюю палату парламента политических партий о формировании нового кабмина, он сказал, что это произойдет после того, как президента переведут из отделения интенсивной терапии в обычную больничную палату. Решение, кому поручить создать правительство, остается за главой государства, отметил Вондрачек.

Теги
Земан, МилошЧехия
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