В Риме агентов спецслужб Египта заочно судят за убийство итальянца в Каире

РИМ, 14 октября. /ТАСС/. Суд в Риме в четверг приступил к рассмотрению дела четырех агентов спецслужб Египта, обвиняемых в убийстве более пяти лет назад в Каире итальянского аспиранта Джулио Реджени. Как сообщил канал Rai News 24, первое заседание носит технический характер.

Обвиняемых судят заочно. Египетская сторона в ходе расследования пришла к выводу, что Реджени был убит бандой воров с целью ограбления. Египтяне подозреваются в похищении, нанесении увечий и убийстве. Правительство Италии выступает на процессе в качестве потерпевшей стороны.

28-летний Реджени, проводивший в Египте исследования для научной работы в Англии, погиб в январе 2016 года. Его тело со следами пыток было обнаружено через несколько дней после исчезновения. Близкие итальянца уверены в причастности египетских спецслужб к его смерти, а Каир настаивает на версии убийства с целью ограбления. Египет не передал ряд важнейших документов и улик итальянским следователям. Как информировали местные СМИ, у обвинения есть свидетели, которые готовы дать показания в пользу версии репрессий, которым подвергли итальянца.

Смерть Реджени привела к временному обострению дипломатических отношений между Италией и Египтом. Рим отозвал своего посла в Каире более чем на год. Контакты между прокуратурами двух стран продолжались, но провести совместное расследование не удалось.

Процесс, по мнению итальянских наблюдателей, будет во многом носить показательный характер. Накануне стало известно о заявлении президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси о том, что его страна не приемлет европейский диктат в вопросах соблюдения прав человека.