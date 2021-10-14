Главы МИД Азербайджана и России обсудили выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху

БАКУ, 14 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в четверг на встрече на полях заседания Совета глав МИД стран СНГ обсудили выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху и региональные проблемы. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"Стороны провели обмен мнениями по вопросам полной реализации трехстороннего заявления от 10 ноября (9 ноября по мск) 2020 года и региональным проблемам", - говорится в сообщении. Кроме того, как отметили в пресс-службе, Байрамов и Лавров рассмотрели ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе мероприятия, которые запланированы в рамках предстоящего в следующем году 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

Дипотношения между странами были установлены 4 апреля 1992 года.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.