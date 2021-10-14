Проект Forbidden Stories по расследованию массовой слежки получил премию Европарламента

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Проект базирующейся во Франции организации Forbidden Stories ("Запрещенные истории") по расследованию массовой слежки, которая велась с помощью израильской системы Pegasus, стал лауреатом премии Европарламента имени мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом сообщили в четверг в ЕП.

"Сегодня журналистам проекта Pegasus, координируемого консорциумом Forbidden Stories, была вручена премия Дафны Каруаны", - рассказали в ЕП.

Премия присуждается за выдающуюся журналистскую деятельность.

Проект Pegasus

18 июля базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, согласно которым ряд стран мог вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы Pegasus, разработанной корпорацией NSO Group.

Утверждается, что целями слежки могли быть руководители государств, правительств и международных организаций, в том числе президент Франции. Представитель NSO Group заявил ТАСС 21 июля, что опубликованные в СМИ данные не являются "списком целей или потенциальных целей" программы Pegasus.

Премия имени мальтийской журналистки

Дафна Каруана Галиция, в честь которой названа премия Европарламента, была известна на Мальте с 1990-х годов как независимая журналистка, которая расследовала причастность политиков к коррупции, отмыванию денег и другим преступлениям. В феврале - апреле 2016 года в СМИ несколько раз проходила информация о связях ряда членов правительства Мальты, а также занимавшего в то время пост премьер-министра Джозефа Муската и его семьи с офшорами. Публикации были основаны на сведениях, собранных Галицией. Свои выводы она сделала после обнародования материалов так называемого Панамского досье - документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, свидетельствующих о наличии офшоров у политиков и госслужащих более чем из 50 стран.

16 октября 2017 года Галиция погибла в возрасте 53 лет при взрыве автомобиля, на котором выехала из населенного пункта Бидния. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно при помощи мобильного телефона.