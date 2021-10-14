Зеленский посетит линию соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области, а также линию соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

"Президент начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области. Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент посетит Мариуполь, где примет участие в мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины. "Владимир Зеленский также ознакомится с объектами, которые строят в рамках национальной программы "Большая стройка", - добавили в офисе президента.