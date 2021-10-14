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Талибы проинформировали Турцию о ситуации в Афганистане

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) проинформировала в четверг Турцию на переговорах в Анкаре об обстановке в Афганистане. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров.

"Мы получили информацию об актуальной ситуации в Афганистане. Мы также передали талибам, которые управляют Афганистаном, наши рекомендации, - подчеркнул он. - Мы также рекомендовали им разрешить женщинам работать. Это то, чего ожидает [от них] исламский мир".

Теги
АфганистанТурцияЧавушоглу, Мевлют
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