Талибы проинформировали Турцию о ситуации в Афганистане

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) проинформировала в четверг Турцию на переговорах в Анкаре об обстановке в Афганистане. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров.

"Мы получили информацию об актуальной ситуации в Афганистане. Мы также передали талибам, которые управляют Афганистаном, наши рекомендации, - подчеркнул он. - Мы также рекомендовали им разрешить женщинам работать. Это то, чего ожидает [от них] исламский мир".