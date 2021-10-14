В Иране сомневаются в реальной воле США выполнять обязательства по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 14 октября. /ТАСС/. Иранская сторона сомневается в реальной воле Вашингтона выполнять свои обязательства по ядерной сделке. Об этом заявил в четверг замглавы иранского МИД Али Багери в ходе переговоров с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора, которые прошли в Тегеране и были посвящены возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Замглавы МИД отметил, что существуют реальные сомнения в действительном желании США выполнять свои обязательства", - сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. При этом Багери "раскритиковал бездействие европейских сторон по выполнению своих обязательств [по ядерной сделке]".

Согласно сообщению, дипломаты договорились, что "консультации между двумя сторонами по вопросам, представляющим взаимный интерес, продолжатся в ближайшие дни в Брюсселе".

21 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по восстановлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель. По словам президента страны Эбрахима Раиси, Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс по ядерной сделке приведет к снятию санкций с Ирана.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Представители государств-участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.