СНГ выступает против механизмов, дублирующих функции Конвенции о биологическом оружии

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Страны - участницы СНГ выступают против создания механизмов, которые дублировали бы функции Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в обход Совбеза ООН. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета министров иностранных дел Содружества, которое состоялось в четверг в Минске.

"Государства - участники СНГ считают недопустимым создание международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН. В частности, выступают против попыток использования так называемых "добровольных оценочных посещений" микробиологических объектов двойного назначения в качестве альтернативы верификации в рамках КБТО, а также создания в Секретариате ООН структурного подразделения для проведения расследований предполагаемого применения биологического оружия", - говорится в тексте документа, распространенного Исполнительным комитетом СНГ.

В СНГ выразили сожаление, что за последние 20 лет государства - участники КБТО, вопреки желанию подавляющего большинства, так и не смогли достичь согласия о возобновлении многосторонних переговоров по разработке протокола к конвенции, приостановленных в 2001 году: "Вследствие этого, а также быстрого прогресса в областях науки и техники, имеющих потенциал двойного назначения, возрос риск применения биологических агентов в качестве оружия".

"Стороны призывают государства - участники КБТО продолжить совместные усилия, ведущие к достижению цели укрепления Конвенции на надежной, юридически обязывающей основе. Выражают поддержку инициативам, представленным в данной связи. Одновременно выступают за принятие вспомогательных мер, направленных на улучшение осуществления Конвенции уже на настоящем этапе, - указывается в документе. - В ходе IX Обзорной конференции КБТО государства - участники СНГ готовы рассматривать любые предложения, способные укрепить Конвенцию и улучшить ее осуществление на недискриминационной основе. Призываем все государства - участники КБТО придерживаться конструктивного подхода, чтобы принимаемые решения работали в интересах укрепления режима КБТО".