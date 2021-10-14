CNN: Байден, Блинкен и Керри войдут в делегацию США на конференции ООН по климату в Глазго

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 министров и высокопоставленных сотрудников американской администрации войдут вместе с президентом США Джо Байденом в состав делегации страны на предстоящей в Глазго 31 октября - 12 ноября 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26). Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN, которой удалось ознакомится с планами американской администрации.

По сведениям телекомпании, сам Байден будет присутствовать на открытии конференции, в то время как спецпосланник президента США по климату Джон Керри пробудет в Глазго от начала и до конца СОР26.

Всего в делегацию США войдут, помимо Керри, еще 11 человек. В их числе госсекретарь США Энтони Бликен, министр транспорта Пит Буттеджадж, министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, глава Агентства по охране окружающей среды Майкл Риган, министр сельского хозяйства Том Вилсак, министр внутренних дел Деб Холанн, министр финансов Джанет Йеллен, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, глава Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) Рик Спинрад и советник президента США по науке Эрик Лэндер.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель - сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня, принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.