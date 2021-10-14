Генсек ООН призвал банки развития помочь странам в переходе к возобновляемой энергии

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Банки развития могли бы возглавить усилия по переходу энергосистем развивающихся стран от ископаемого топлива к возобновляемой энергии. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

По словам генсекретаря, по мере приближения климатической конференции в Глазго в конце октября важно выполнить обязательства в рамках Парижского соглашения. "Это означает сокращение выбросов вдвое к 2030 году и достижение нулевых выбросов к середине века, чтобы мы смогли ограничить повышение температуры до 1,5 градусов, - отметил он. - Подразумевается предоставление $100 млрд в год развивающимся странам на борьбу с изменением климата и перераспределение финансовых потоков для содействия нулевым выбросам и устойчивому развитию".

Гутерриш считает, что $100 млрд из государственных и частных источников для развивающихся стран является минимумом. "Потребуется гораздо больше. Банки развития призваны сыграть очень важную роль. Важно, чтобы они возглавили переход энергосистем от ископаемого топлива к возобновляемой энергии, обеспечив в то же время всеобщий доступ к энергии, - продолжил административный глава мирового сообщества. - <...> Вы должны выстроить усилия по финансированию экологичного, устойчивого и инклюзивного восстановления, не усугубляя при этом кризисы суверенного долга, которые наносят ущерб странам со средним и низким уровнем дохода".

Генсек ООН призвал избежать закрепления того, чтобы развивающиеся страны инвестировали в высокоуглеродные источники энергии. По его мнению, банки развития лучше всего подходят для финансирования адаптационных потребностей. "Прошу страны-доноры и многосторонние банки развития выделить не менее 50% своего финансирования, предназначенного на борьбу с изменением климата, на адаптационные цели и устойчивость", - сказал он.