Еврейская община Украины намерена добиться наказания для участника марша националистов

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Объединенная еврейская община Украины намерена обратиться в полицию в связи антисемитскими высказываниями, которые допустил один из участников марша националистов в Киеве. В столице в четверг по случаю годовщины создания Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) прошло сразу несколько акций ультраправых организаций.

В сообщении, которое размещено в Telegram-канале общины, говорится, что перед маршем в Киеве один из участников выкрикнул оскорбительную фразу, суть которой сводится желанию видеть страну без евреев и русских. "Автор высказывания одет в форму Вооруженных сил Украины нового образца", - говорится в сообщении. Опубликовано также видео инцидента.

В общине пообещали обратиться в правоохранительные органы. "Объединенная еврейская община Украины обратится в Главное управление Национальной полиции Киева с заявлением о правонарушении по статье 161 Уголовного кодекса Украины ("О нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности"), так как данное высказывание является проявлением антисемитизма. Также мы направим обращение в министерство обороны", - отметили в организации.

"Автор видео, журналист Павел Кухаркин, предоставил оригинал видеозаписи, благодаря которой удалось установить, что высказывания сделал Кахабер Кардава, который ранее был общественным деятелем в Грузии", - утверждают в организации.

Одновременно украинское издание "Страна" в Telegram-канале сообщило, что в центре Киева в четверг выступил музыкальный коллектив "Закрытое общество и его друзья", который исполнил песню, содержащую антисемитский текст. Кроме того, в конце выступления один из участников группы продемонстрировал нацистский жест, что положительно восприняла присутствовавшая публика.

Ранее в четверг в центре украинской столицы прошел многотысячный марш представителей националистических организаций. Радикалы сожгли чучела, символизировавших президента Владимира Зеленского и других украинских руководителей. Националисты планировали провести у офиса главы государства митинг, однако он не состоялся.