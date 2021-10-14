Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в Карабахе

БАКУ, 14 октября. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана был убит снайпером в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Незаконными армянскими вооруженными формированиями совершен очередной террористический акт. 14 октября на территории страны, где временно размещены российские миротворцы, в 18:15 (17:15 мск) в результате выстрела снайпера погиб рядовой ВС Азербайджана Афган Хамзаев", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с инцидентом был направлен запрос в совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме. "Действия поддерживаемых Арменией незаконных вооруженных отрядов, совершенные на фоне прошедшей [сегодня] в Минске при посредничестве Российской Федерации встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, расцениваем как сознательную провокацию", - отмечается в сообщении.

В ведомстве заявили, что азербайджанская сторона "продолжит делать все необходимое для того, чтобы нейтрализовать и заставить ответить перед законом" виновников произошедшего.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.