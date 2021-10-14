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Зеленский посетил позиции украинских военных в Донбассе

Президент Украины пообщался с военными, наградил некоторых из них и проверил условия несения службы

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю отмечаемого в стране Дня защитников и защитниц Украины посетил линию соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте главы государства.

"Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил (район проведения силовой операции в Донбассе), - говорится в сообщении. - Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья".

Отмечается также, что Зеленский пообщался с военными, наградил некоторых из них и проверил условия несения службы.

Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщала, что Зеленский в рамках рабочей поездки в Донбасс посетит не только Донецкую, но и Луганскую область. Он в том числе намерен ознакомиться с инфраструктурными объектами, которые создаются в рамках национальной программы "Большая стройка".

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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