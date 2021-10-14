Хорватский депутат заявил, что вопрос о вступлении страны в еврозону должен решать народ

ЗАГРЕБ, 14 октября. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Вопрос о вступлении Хорватии в зону евро должен решать ее народ, а не политическая элита. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в четверг депутат парламента страны от правоконсервативной партии "Хорватские суверенисты" Марко Миланович Литре.

"Это (вопрос о вступлении в зону евро - прим. ТАСС) должен решать хорватский народ, это не [должно решаться] только путем воли политической элиты в стране", - подчеркнул парламентарий.

"Люди в Хорватии понимают важность такого решения, решения о будущем Хорватии не только с точки зрения экономики, но и политики, что, возможно, является даже более важным аспектом, чем экономический, - продолжал Миланович Литре. - В настоящее время мы не видим того, чтобы государства - члены ЕС имели много преимуществ от введения евро как [национальной] валюты".

"Мы провели исследование, и 60% граждан действительно поддерживают вступление страны в еврозону, однако только 23% из них выступают за как можно более скорую интеграцию туда, - обратил внимание депутат. - При этом 33% [из 60%] признают, что мы готовы к этому. Остальные высказываются за то, чтобы несколько отложить этот процесс и реализовать его, когда мы будем к этому готовы, а другие - даже за отказ от подобных перспектив".

"В этом контексте мы видим поддержку граждан в части максимально возможной пролонгации этого процесса", - отметил он.

"Хорватские суверенисты" выступают против включения Хорватии в состав еврозоны и хотят провести референдум по данному вопросу. 24 октября они намерены приступить к сбору 380 тыс. подписей граждан страны, необходимых для передачи инициативы о референдуме в национальный парламент. Согласно же ожиданиям премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, республика может интегрироваться в зону евро к 1 января 2023 года.