Движение "Талибан" приветствовало идею встречи глав МИД некоторых стран в Кабуле

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) приветствует идею проведения в Кабуле встречи глав МИД ряда стран в ближайшее время. Об этом заявил в четверг представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

"В целом это довольно позитивный шаг. <...> Это существенно поможет нам разрешить имеющиеся проблемы и вопросы с другими странами", - приводит его слова местный телеканал Tolo News.

12 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров со своей индонезийской коллегой Ретно Марсуди в Анкаре подчеркнул, что в ближайшее время планирует посетить Кабул с главами МИД нескольких государств. Как уточняет телеканал, речь идет о представителях мусульманских стран, которые в перспективе могут признать сформированный талибами временный кабинет министров.

По словам Муджахида, вопрос организации такой встречи обсуждался сегодня на переговорах талибов с Чавушоглу в турецкой столице. Ранее глава МИД Турции по итогам беседы с радикалами отметил, что они проинформировали его об актуальной обстановке на афганской территории. Кроме того, дипломат передал представителям "Талибана" пожелания относительно того, что необходимо сделать для возобновления регулярных авиарейсов в Афганистан.

Амир Хан Моттаки, который был назначен талибами на должность главы МИД во временном афганском правительстве, и сопровождающая его делегация прибыли в четверг в Турцию на переговоры с Чавушоглу. Это первый визит такого рода после того, как радикалы захватили власть в Афганистане и сформировали временный кабмин.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала в четверг о том, что Москва ожидает приезда на следующей неделе делегации талибов для участия в консультациях по Афганистану в московском формате, которые запланированы на 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.

Ситуация в Афганистане

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабмин не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.