{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран заявил, что диалог с ЕС направлен на поиск выхода из тупика по вопросу ядерной сделки

Стороны договорились продолжить консультации в ближайшие дни в Брюсселе

ТЕГЕРАН, 14 октября. /ТАСС/. Переговоры между Ираном и Евросоюзом направлены на поиск выхода из тупика по вопросу возвращения к ядерной сделке. Об этом сообщил в четверг глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Наши текущие переговоры с [заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС] Энрике Мора сосредоточены на практических решениях текущих проблем и поиске выхода из тупика в Вене", - цитирует его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Лавров, согласно сообщению, "приветствовал прошедшие переговоры".

Ранее в четверг замглавы иранского МИД Али Багери провел в Тегеране переговоры с Мора, которые были посвящены возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий. Стороны договорились продолжить консультации в ближайшие дни в Брюсселе.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Представители государств-участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
В Госдепе на фоне событий в Бейруте призвали защищать независимость судов
По словам главы пресс-службы ведомства Неда Прайса, будущее Ливана зависит от возможности его граждан решать трудные вопросы посредством диалога
Читать полностью