Иран заявил, что диалог с ЕС направлен на поиск выхода из тупика по вопросу ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 14 октября. /ТАСС/. Переговоры между Ираном и Евросоюзом направлены на поиск выхода из тупика по вопросу возвращения к ядерной сделке. Об этом сообщил в четверг глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Наши текущие переговоры с [заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС] Энрике Мора сосредоточены на практических решениях текущих проблем и поиске выхода из тупика в Вене", - цитирует его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Лавров, согласно сообщению, "приветствовал прошедшие переговоры".

Ранее в четверг замглавы иранского МИД Али Багери провел в Тегеране переговоры с Мора, которые были посвящены возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий. Стороны договорились продолжить консультации в ближайшие дни в Брюсселе.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Представители государств-участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.