В Госдепартаменте заявили, что вывозные рейсы из Кабула не прекращались

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Американские вывозные рейсы из Афганистана не прекращались, сейчас задача заключается в том, чтобы увеличить их количество и сделать регулярными. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что США намерены к концу года восстановить вывозные рейсы из Афганистана.

"Чартерные рейсы совершаются в рутинном порядке. Наша задача в том, чтобы сделать их еще более рутинными, обеспечить определенную долю автоматизма, чтобы облегчить выезд американцев, тех, кто имеет право проживать в США, и афганцев, перед которыми у нас есть обязательства", - сказал он.

"Буквально в понедельник вылетел еще один самолет с американцами на борту", - отметил Прайс.

Представитель Госдепартамента пояснил, что речь о возобновлении военных рейсов, которыми вывозились американцы до 31 августа, не идет - с указанной даты используются гражданские самолеты, в том числе партнеров США в регионе, например Пакистана. "Планов по военным рейсам нет", - указал он.

Прайс добавил, что в конечном итоге Соединенные Штаты надеются на возвращение аэропорта Кабула к нормальной работе в качестве коммерческой воздушной гавани с регулярными рейсами, однако не уточнил, когда, по его мнению, это может произойти.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Госдепартаменте сообщила, что Соединенные Штаты планируют до конца года возобновить рейсы для эвакуации из Афганистана американцев и афганцев, обратившихся за американской визой.