Омбудсмен Армении сообщил о ранении шести солдат в Карабахе из-за обстрела ВС Азербайджана

ЕРЕВАН, 14 октября. /ТАСС/. Шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) ранены в результате обстрела со стороны азербайджанских ВС, состояние двоих из них тяжелое. Об этом в четверг вечером написал на своей странице в Facebook омбудсмен Армении Арман Татоян.

"В результате обстрела армянских позиций у села Норшен Мартунийского района Арцаха (непризнанная НКР - прим. ТАСС) ранены шесть армянских военнослужащих, из них двое получили тяжелые ранения", - написал он.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.