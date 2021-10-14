Аргентина и Россия разработают программу развития совместных проектов

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Аргентины Пабло Теттаманти и его российский коллега Сергей Рябков на встрече в Москве договорились разработать программу развития совместных проектов двух государств. Об этом сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство южноамериканской страны.

"Во время встречи была достигнута договоренность о разработке трехлетнего плана политических консультаций на 2022-2024 годы и подготовке программы для продвижения конкретных проектов, представляющих совместный интерес", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг МИД РФ сообщил, что Рябков и Теттаманти провели встречу, в ходе которой обсудили борьбу с пандемией коронавируса и укрепление торгово-экономического сотрудничества.