В Лондоне заявили о сохраняющихся разногласиях с ЕС по протоколу по Северной Ирландии

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Предложения Еврокомиссии (ЕК), касающиеся изменения ряда положений протокола по Северной Ирландии, который был подписан в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза (ЕС), являются позитивным сигналом, однако стороны по-прежнему имеют ряд разногласий относительно других пунктов договора. Об этом в четверг заявил представитель правительства Великобритании, слова которого приводит агентство Reuters.

"И мы, и ЕС представили свои предложения. Нам необходимо детально обсудить их в предстоящие дни, чтобы понять, возможно ли устранить разногласия и найти решение, которое позволит внести нужные изменения [в протокол]", - указал он. В Лондоне подчеркнули, что инициативы властей ЕС свидетельствуют о "значительной работе", которую проделал Брюссель, но позиции сторон все еще "не слишком близки".

В британском кабмине добавили, что тема североирландского протокола будет обсуждаться 15 октября на встрече представителя премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвида Фроста с замглавы ЕК Марошем Шефчовичем в Брюсселе.

В среду ЕК обнародовала свои предложения по изменению упомянутого протокола, которые призваны упростить таможенный и фитосанитарный контроль продукции в североирландских портах во избежание дефицита товаров на прилавках в магазинах в Ольстере и роста социальной напряженности.

Фрост озвучил инициативы британской стороны в ходе своего выступления в Лиссабоне 12 октября. В частности, согласно выдержкам из представленного документа, Соединенное Королевство считает необходимым создание специального арбитражного органа, который будет следить за соблюдением договора. Великобритания выступает против того, что в данный момент в рамках споров о соблюдении правил единого рынка ЕС в Северной Ирландии последнее слово принадлежит Европейскому суду.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию, которая является страной Евросоюза. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

Британские эксперты опасаются, что трудности с имплементацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе. На фоне недовольства положениями протокола со стороны лоялистов, выступающих за тесную связь с Лондоном, первый министр региона Арлин Фостер в июне была вынуждена подать в отставку. В начале апреля в ряде городов Северной Ирландии прошли акции протеста против протокола, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией.