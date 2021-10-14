В Чехии заявили, что Земан способен выполнять обязанности президента

ПРАГА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, находящийся с 10 октября в Центральном военном госпитале в Праге, способен выполнять обязанности главы государства. Об этом заявил журналистам председатель Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Радек Вондрачек, посетивший в четверг главу Пражского града.

"Могу опровергнуть вымыслы, что он не может выполнять свои обязанности. Да, он сейчас болен, госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Надеюсь, что там он наберется сил", - отметил Вондрачек.

Он отметил, что Земан во время встречи с ним, которая длилась 5-10 минут, находился в хорошем настроении и шутил. Президент подписал и передал ему указ о созыве 8 ноября первого заседания Палаты депутатов, выборы в которую прошли 8 и 9 октября.

В то же время Вондрачек отказался сообщить диагноз, поставленный Земану. Он подчеркнул, что знает диагноз, но не будет его оглашать, так как этого не хочет президент.

77-летний Земан был госпитализирован в воскресенье в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя. В этом госпитале в сентябре в течение восьми дней он проходил плановую госпитализацию. Глава государства страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета.

В последнее время появилась информация, что у Земана проблемы с печенью, именно поэтому он проходит курс лечения. Такое мнение высказал, в частности, экс-президент Чехии Вацлав Клаус (2003-2013). Пребывание в госпитале действующего главы Пражского града, как говорят медики, может продлиться около трех недель.