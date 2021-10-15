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Суд обязал Трампа дать показания о нападении его охраны на демонстранта в 2015 году

В ходе досудебного слушания адвокаты истца хотят установить, ответственен ли бывший глава Белого дома за действия своих сотрудников в тот день

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента США Дональда Трампа на следующей неделе дать показания о нападении его охраны на одного из участников демонстрации у небоскреба Trump Tower в 2015 году. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, Трампу по распоряжению суда будет необходимо в понедельник прибыть в здание небоскреба в центре Манхэттена, где расположена штаб-квартира группы компаний Trump Organization, или "в случае чрезвычайных обстоятельств или болезни" в другую оговоренную дату до конца месяца. В ходе досудебного слушания адвокаты истца хотят установить, ответственен ли бывший глава Белого дома за действия своих сотрудников в тот день.

В сентябре 2015 года несколько десятков человек устроили протестную акцию против риторики миллиардера в отношении мигрантов. В ходе демонстрации тогдашний руководитель охраны и советник Трампа Кит Шиллер ударил одного из участников демонстрации по голове и сломал его плакат.

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СШАТрамп, Дональд
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