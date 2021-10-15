Суд США отложил вынесение приговора россиянину Жукову на 10 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка отложил вынесение приговора гражданину РФ Александру Жукову на 10 ноября. Об этом указывается в документах, размещенных в четверг в электронной базе суда.

До этого проведение судебного слушания по делу Жукова, который обвиняется в мошенничестве в интернете, было запланировано на 15 октября. "Вынесение приговора назначено на 10 ноября 2021 года в 14:30 [22:30 мск]", - указано в базе суда.

Ранее в четверг адвокаты Жукова подали ходатайство, в котором попросили перенести заседание на более поздний срок из-за того, что их подзащитный не успел изучить все необходимые документы.

Жуков был задержан в ноябре 2018 года в Болгарии на основе запроса США. Прокуратура Восточного округа американского штата Нью-Йорк предъявила ему, а также еще пятерым россиянам - Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву - обвинения в мошенничестве в интернете. Кроме того, обвинения были предъявлены двум гражданам Казахстана - Евгению Тимченко и Сергею Овсянникову. В январе 2019 года Жуков был экстрадирован в США. По информации Минюста США, деятельность Жукова, который называл себя среди сообщников "королем обмана", привела к ущербу для американской рекламной индустрии в размере $7 млн.