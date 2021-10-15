В Уругвае туристы смогут привиться бустерной дозой вакцины от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 октября. /ТАСС/. Туристы, приезжающие в Уругвай, смогут привиться бустерной дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в четверг министр туризма Табаре Вьера.

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"Президент поддержал идею предлагать иностранцам, которые въезжают в страну, третью дозу вакцины", - приводит его слова газета El País. Вьера отметил, что несовершеннолетние иностранцы смогут пройти в Уругвае полную вакцинацию.

Вьера подчеркнул, что инициативу еще предстоит одобрить министерству здравоохранения страны. Ведомство определит, какими препаратами смогут привиться туристы и как будет проходить вакцинация.

Уругвай планирует открыть границы для туристов с 1 ноября. Для въезда в страну необходимо будет предъявить сертификат о пройденной вакцинации. В указе президента говорится, что Уругвай будет признавать "вакцины, одобренные в стране происхождения".

По данным Минздрава, к настоящему моменту в Уругвае полностью привиты 73,45% населения. Всего в стране живут 3,5 млн человек. Для иммунизации используют китайскую вакцину CoronaVac, препарат американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также вакцину британско-шведской компании AstraZeneca.

С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 390 тыс. человек, умерли 6 065.