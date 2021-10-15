Во Вьетнаме заявили, что вносят действенный вклад в борьбу АСЕАН с наркопреступностью

ХАНОЙ, 15 октября. /ТАСС/. Вьетнам вносит действенный вклад в усиление борьбы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с наркопреступностью. Об этом заявил министр общественной безопасности Вьетнама То Лам, выступая на 7-й министерской конференции стран АСЕАН по вопросам борьбы с наркотиками, которая прошла в режиме онлайн, сообщила в пятницу газета "Нян зан".

"Вьетнам полностью разделяет позицию ассоциации по поводу решительной борьбы с наркотиками и связанным с ними преступным бизнесом для достижения провозглашенной цели - "Сообщество АСЕАН, свободное от наркотиков", - отметил То Лам. По его словам, во Вьетнаме ведется активная кампания против употребления наркотиков, уделяется особое внимание реабилитации наркозависимых, а также поддерживается жесткий контроль над законной деятельностью, связанной с оборотом наркосодержащих препаратов. Вьетнам подтверждает решимость в полной мере выполнить взятые на себя задачи в рамках общей программы Сообщества АСЕАН в борьбе с наркотиками на период 2016-2025 годов, подчеркнул министр.

То Лам выразил уверенность в том, что нынешнее мероприятие подчеркнет политическую решимость АСЕАН в профилактике и борьбе с наркотиками. Ассоциация, сказал он, настроена на дальнейшее укрепление сотрудничества со странами-партнерами и международными организациями в борьбе с оборотом запрещенных веществ, что вносит вклад в общие усилия мирового сообщества по решению глобальных проблем, связанных с наркотрафиком.