США и Греция в рамках стратегического диалога затронули темы, связанные с Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Представители США и Греции на состоявшихся в четверг в Вашингтоне переговорах в рамках третьего раунда американо-греческого стратегического диалога обсудили, помимо прочего, РФ и КНР. Это следует из совместного заявления, распространенного Госдепом.

"США и Греция подчеркнули неизменную важность совместной работы над укреплением мира и процветания в регионе. Правительства двух стран обменялись мнениями по вопросам, связанным с Восточным Средиземноморьем, Западными Балканами, европейскими и трансатлантическими институтами, миграцией. Две страны также обсудили более широкую международную повестку, в том числе развитие событий в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также Россию и Китай", - говорится в сообщении. Стороны также затронули "приоритеты реагирования на гуманитарный кризис в Афганистане".

Очередной раунд диалога был открыт госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, в дальнейшем участие в переговорах принимали высокопоставленные представители различных правительственных ведомств обеих стран. В числе других тем, поднятых в ходе встречи, были оборона и обеспечение безопасности, борьба с терроризмом, торговля и инвестиции, энергетика, противодействие изменению климата, пандемия коронавируса. Помимо прочего, стороны подтвердили "свое стремление укреплять сотрудничество в формате "3+1" [Греция, Кипр, Израиль и США] по вопросам энергетики, экономического развития, борьбы с терроризмом, противодействия климатическому кризису и другим гуманитарным проблемам, которые недавно затронули регион".

В рамках третьего раунда стратегического диалога Соединенные Штаты и Греция бессрочно продлили двустороннее соглашение о военном сотрудничестве. "Стороны подтвердили свою твердую приверженность защите безопасности, суверенитета, независимости и территориальной целостности своих стран. Они подчеркнули важность совместных учений и учебных мероприятий по всей Греции, которые повысили их способность решать проблемы безопасности в регионе. Страны выразили интерес к расширению сотрудничества по вопросам безопасности на Западных Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке и Восточном Средиземноморье <...>. Правительства двух стран выразили совместное желание помогать друг другу в поддержании сильных и боеспособных ВС, а также наращивать их модернизацию и операционную совместимость", - указывается в тексте.

В документе отмечается, что США также "приветствуют проявление Грецией интереса к присоединению к программе [производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35".