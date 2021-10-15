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На севере Индии террористы убили двух военнослужащих

В настоящее время армия проводит зачистку местности от боевиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере двое индийских военнослужащих - офицер и солдат сухопутных войск - были убиты в столкновении с боевиками в северной союзной территории Джамму и Кашмир. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, бой начался в четверг вечером и продолжался до глубокой ночи в округе Пунч.

В настоящее время армия проводит зачистку местности от террористов. Шоссе Джамму - Пунч - Раджури закрыто из-за продолжающейся операции.

Бой в Пунче произошел через четыре дня после того, как пять военнослужащих были убиты в результате в перестрелки с боевиками в этом же районе. Военные предполагают, что в округе действует та же группа боевиков.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.

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Индия
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