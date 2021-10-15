Токаев предложил странам СНГ активизировать торгово-экономическое сотрудничество

НУР-СУЛТАН, 15 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ предложил странам Содружества активизировать торгово-экономическое сотрудничество и переосмыслить подходы к нему.

"Первостепенной задачей является активизация и наращивание торгово-экономического сотрудничества. По данным ряда авторитетных международных организаций, внутрирегиональный товарооборот государств СНГ составляет более $91 млрд, или всего лишь 0,5% от уровня мировой торговли. При этом доля взаимной торговли стран Содружества занимает около 20% от общего товарооборота наших государств с внешним миром", - сказал Токаев.

По его словам, эти показатели свидетельствуют о наличии огромного потенциала для существенного наращивания торгово-экономических связей. "Поэтому предстоит большая совместная работа над переосмыслением и совершенствованием текущих подходов экономического взаимодействия", - отметил президент Казахстана.

Также Токаев предложил ускорить в СНГ взаимное признание паспортов вакцинации от COVID-19, что поспособствует активизации свободного передвижения граждан на пространстве сообщества. "Это важный момент взаимного доверия и сотрудничества. Приняв такое решение, мы обеспечим свободное передвижение граждан и активизируем деловые контакты", - сказал он.