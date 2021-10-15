Токаев предложил странам СНГ активизировать торгово-экономическое сотрудничество

НУР-СУЛТАН, 15 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ предложил странам Содружества активизировать торгово-экономическое сотрудничество и переосмыслить подходы к нему.
"Первостепенной задачей является активизация и наращивание торгово-экономического сотрудничества. По данным ряда авторитетных международных организаций, внутрирегиональный товарооборот государств СНГ составляет более $91 млрд, или всего лишь 0,5% от уровня мировой торговли. При этом доля взаимной торговли стран Содружества занимает около 20% от общего товарооборота наших государств с внешним миром", - сказал Токаев.
По его словам, эти показатели свидетельствуют о наличии огромного потенциала для существенного наращивания торгово-экономических связей. "Поэтому предстоит большая совместная работа над переосмыслением и совершенствованием текущих подходов экономического взаимодействия", - отметил президент Казахстана.
Также Токаев предложил ускорить в СНГ взаимное признание паспортов вакцинации от COVID-19, что поспособствует активизации свободного передвижения граждан на пространстве сообщества. "Это важный момент взаимного доверия и сотрудничества. Приняв такое решение, мы обеспечим свободное передвижение граждан и активизируем деловые контакты", - сказал он.
По его словам, в тяжелый период борьбы с коронавирусом страны СНГ проявили единство и солидарность, оказывая друг другу необходимую поддержку и помощь. "Крайне важную роль здесь сыграла Россия. Наши страны наработали хороший опыт борьбы с коронавирусом, в том числе в области разработки вакцины", - отметил глава государства.
Президент также напомнил, что казахстанская вакцина QazVaq показывает высокую эффективность и уже поставляется в другие государства в качестве гуманитарной помощи. "Помимо этого, новый препарат QazCoVac-P успешно проходит клинические испытания. Еще три вакцины находятся на стадии доклинического тестирования", - рассказал Токаев.
Кроме того, он сообщил, что в Караганде продолжается выпуск российской вакцины "Спутник V", которая "пользуется заслуженным доверием на международном уровне". "Знаю, что ваши страны тоже ведут активную работу в этой области. Казахстан готов к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам своих вакцин", - добавил глава государства.
Также он заявил, что республика, принявшая председательство в Содружестве, настроена на активную работу по региональной консолидации. "В качестве страны, принимающей председательство в СНГ, Казахстан твердо настроен на активную совместную работу для достижения общей цели - дальнейшей региональной консолидации и прогресса в сотрудничестве на пространстве Содружества. Хочу подчеркнуть, что высказанные мною предложения и другие приоритетные задачи будут включены в концепцию председательства Казахстана в СНГ на предстоящий период", - сказал Токаев.
Президент Казахстана заявил, что республика приступила к поставкам продовольствия и товаров первой необходимости в Афганистан.