Новое правительство Канады примет присягу 26 октября

ОТТАВА, 15 октября. /ТАСС/. Новое канадское правительство, сформированное премьер-министром либералом Джастином Трюдо, примет присягу 26 октября. Об этом в пятницу говорится в сообщении его пресс-службы.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что церемония приведения к присяге [нового] кабинета министров состоится 26 октября 2021 года, и что парламент возобновит свою работу 22 ноября 2021 года", - отмечается в документе. В пресс-службе подчеркнули, что премьер-министр сохранит свой гендерный подход к назначению министров, когда портфели поровну разделены между мужчинами и женщинами

В четверг телеканал CBC сообщил, что Трюдо объявит состав нового правительства страны 25 октября. По данным его источников, в правительстве "появятся новые лица, а часть бывших глав ведомств может покинуть кабинет". В частности, глава Минобороны Харджит Сингх Саджан может перейти на другую работу, а оборонное ведомство может возглавить женщина. Ранее Трюдо подтвердил, что его заместитель и глава Минфина Христя Фриланд сохранит свои должности.

20 сентября в Канаде прошли внеочередные парламентские выборы. Либеральной партии удалось получить 159 из 338 мандатов в нижней палате парламенте, что позволило Трюдо сохранить должность премьер-министра, которому предстоит теперь сформировать правительство меньшинства. Для полной победы на выборах нужно было получить не менее 170 мандатов.