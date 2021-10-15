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Талибы приступили к расследованию теракта в мечети на юге Афганистана

По последним данным, в результате инцидента погибли более 60 человек

КАБУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) начало расследование произошедшего в пятницу в городе Кандагар на юге страны теракта в шиитской мечети, в результате которого, по последним данным, погибли более 60 человек. Об этом заявил корреспонденту ТАСС представитель министерства информации Билал Карими.

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"Мы начали расследование теракта в мечети, в результате которого имеются многочисленные жертвы. Виновные будут найдены и понесут наказание", - подчеркнул он.

Как проинформировало ранее афганское агентство Bakhtar, три террориста-смертника в районе 13:30 по местному времени (12:00 мск) произвели взрыв в шиитской мечети Биби-Фатима (также известна под названием Имам-Баргах), когда там собралось множество верующих на пятничную молитву. В результате теракта погибли не менее 62 человек, 68 получили ранения.

Руководство "Талибана" осудило теракт и обвинило в его организации боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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