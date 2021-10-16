В ЛНР сообщили, что украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины пять раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности подразделений Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в субботу сообщило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным агентства, обстрелам подверглись районы города Первомайска и населенных пунктов Калиново и Березовское. Огонь велся из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.