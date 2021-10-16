Власти Малайзии не будут вмешиваться в возможные расследования на основе "Досье Пандоры"

СИНГАПУР, 16 октября. /ТАСС/. Центральное правительство Малайзии не будет препятствовать ведомствам проводить проверки или заводить уголовные дела на основании информации, изложенной в архивах "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Об этом сообщил в субботу журналистам премьер-министр страны Исмаил Сабри Якоб.

"Малайзия является открытым государством, если кто-то совершает [противоправные действия], то ведомства могут привлекать виновных к ответственности", - цитирует премьера издание The Star . По его словам, "правительство не намерено вмешиваться в действия соответствующих структур, если они будут заниматься расследованиями на основании материалов "Досье Пандоры".

При этом Исмаил Сабри подчеркнул, что "необходимо иметь серьезную доказательную базу перед тем, как предпринимать какие-либо действия".

В опубликованных материалах Международного консорциума журналистских расследований указывается, что нынешний министр финансов Малайзии Тенку Зафрул Азиз был связан с офшорной компанией Capital Investment Limited. Однако чиновник заявил, что покинул пост директора этой компании в 2010 году, когда был назначен председателем совета директоров банка Maybank Investment Bank.

Кроме того, в расследовании упоминаются две офшорные компании с регистрацией на острове Кюрасао в Карибском море, которые в том числе использовались для операций по выводу средств из государственного малайзийского фонда 1MDB. Согласно опубликованным данным, два фонда EMMF и Cistenique в 2012-2013 годы участвовали в операциях по переводу примерно $455 млн в рамках коррупционного скандала, связанного с 1MDB. Часть средств, как сообщается, была похищена на разнице обменных курсов, а затем переведена через офшоры на счета компаний Джхо Лау, который одновременно занимал пост финансового директора госинвестфонда. Другая часть поступала от махинаций с ценными бумагами, участие в которых принимал американский банк Goldman Sachs. Как уточняет новостной портал Malaysiakini, в конечном итоге похищенные средства были переведены на личные счета Наджиба Разака, в тот момент занимавшего пост премьер-министра Малайзии.