Страны - члены АСЕАН решили не приглашать на саммиты военное командование Мьянмы

СИНГАПУР, 16 октября. /ТАСС/. Страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) решили не приглашать на предстоящие в конце месяца саммиты главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аун Хлайна из-за отсутствия прогресса по мирному урегулированию кризиса в этой стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД Брунея, который является председателем АСЕАН в этом году.

"Некоторые государства - члены ассоциации выступили против приглашения Мьянмы на предстоящие 26-28 октября саммиты", - отмечается в сообщении. "После длительного обсуждения участники не смогли достичь консенсуса относительно политического участия Мьянмы", - подчеркнули в МИД. Вместе с тем, как уточняется в заявлении, "на основе принципов невмешательства во внутренние дела других стран - участниц блока министры приняли решение пригласить неполитического представителя Мьянмы на предстоящие встречи на высшем уровне".

Главы МИД АСЕАН, в том числе представитель Мьянмы, в пятницу провели экстренную видеоконференцию, на которой было принято данное решение. "Ряд стран ассоциации рекомендовал АСЕАН предоставить Мьянме время для восстановления стабильности, возвращения к нормальной жизни в соответствии с волей народа", - указывается в заявлении.

Ежегодный саммит АСЕАН и саммит регионального блока с партнерами по диалогу, в том числе с Россией, запланированы в формате видеоконференций с 26 по 28 октября. В состав ассоциации входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Апрельские договоренности

Специальный саммит АСЕАН прошел в апреле в Джакарте в очном формате впервые с начала пандемии коронавируса, старший генерал Мин Аун Хлайн принял в нем участие. На встрече был достигнут консенсус по ситуации в Мьянме. Региональная организация призвала к немедленному прекращению насилия в этой стране и конструктивному диалогу между всеми сторонами, участвующими в боевых действиях, предложила посредничество специального посланника от председателя АСЕАН и пообещала предоставить Мьянме гуманитарную помощь.

В августе главы МИД стран - участниц АСЕАН назначили второго министра иностранных дел и торговли Брунея Эривана бен Юсофа специальным посланником в Мьянме. Он до сих пор не посетил страну, хотя военные Мьянмы разрешили ему въезд. При этом они заявили, что не допустят его встречи с бывшим государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая была отстранена от управления страной.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.