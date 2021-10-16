Sky: Борис Джонсон посетил место убийства депутата британского парламента

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер оппозиции Кир Стармер в субботу посетили место убийства парламентария Дэвида Амесса, который умер после получения ножевых ранений на встрече с избирателями в городе Ли-он-Си на юго-востоке Англии. Об этом свидетельствуют кадры, показанные в эфире телеканала Sky News.

Глава британского правительства возложил венок у входа в методистскую церковь, где было совершено нападение на Амесса. Помимо Джонсона и Стармера, в субботу утром Ли-он-Си посетили глава МВД Великобритании Прити Пател и спикер Палаты общин Линдси Хойл.

Дэвид Амесс - депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии - подвергся нападению в пятницу в ходе встречи с избирателями в церкви Ли-он-Си (графство Эссекс) в Восточной Англии. 69-летний парламентарий получил несколько ножевых ранений и вскоре умер, несмотря на помощь, которую ему оказали быстро прибывшие на место медики.

Полиция Эссекса сообщила, что нападавшему, который был задержан на месте преступления, 25 лет. По информации газеты The Daily Telegraph, преступник - выходец из Сомали. Правоохранительные органы Соединенного Королевства расценивают убийство Амесса как теракт.

Нападения на парламентариев

Инцидент с Амессом стал первым убийством британского парламентария с 2016 года, когда депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс, ратовавшая за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром. Во время встречи Кокс с избирателями, проходившей за неделю до референдума о Brexit, он нанес 41-летней женщине несколько ножевых ранений и затем трижды выстрелил в нее из пистолета.

В 2000 и 2010 годы были совершены покушения на представителя "Либеральных демократов" Найджела Джонса и лейбориста Стивена Тиммса соответственно. В обоих случаях нападавшие приходили на встречи депутатов с избирателями в их округах и использовали холодное оружие. Тиммс получил два удара ножом в живот, Джонс был тяжело ранен в руку самурайским мечом. Оба выжили и продолжили работу в парламенте. У британских депутатов, включая большинство членов кабинета министров, нет постоянной охраны.