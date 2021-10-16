Жители Донецка требуют у ООН и ОБСЕ содействовать возвращению захваченного наблюдателя ЛНР

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Участники акции протеста в Донецке против захвата наблюдателя Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка украинскими военными направили письмо представителям ООН и ОБСЕ с требованием содействовать его возвращению. Об этом сообщило в субботу Донецкое агентство новостей.

По данным агентства, письмо направлено в адрес председателя ОБСЕ Анн Линде, спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Микко Киннунена и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Протестующие требуют не только содействовать освобождению Косяка, но и привлечению к ответственности причастных к похищению лиц, а также информированию о произошедшем всех международных организаций и институтов по правам человека.

Жители Донецка разбили палатки у здания гостиницы Park Inn, где располагается штаб-квартира ОБСЕ. По их словам, как сообщает агентство, акция бессрочная и "будет продолжаться, пока украинская власть не выполнит главное требование - освободить Андрея Косяка".

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у Золотого офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка во время согласованных с украинской стороной работ по очистке дороги. ЛНР потребовала от Киева немедленно освободить представителя республики. В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предъявлении обвинения Косяку по статье о создании незаконных вооруженных формирований. В СБУ заявили, что задержанный якобы "вел разведку позиций Вооруженных сил Украины под видом разминирования".