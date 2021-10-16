Экс-премьер Молдавии покинул пост главы Демократической партии

КИШИНЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Молдавии Павел Филип покинул пост главы Демократической партии (ДПМ). Об этом он заявил на брифинге в субботу, отметив, что такое решение принял сразу после прошедших в июле досрочных выборов, на которых демократы не сумели преодолеть избирательный барьер, набрав всего 1,81% голосов.

"Я хотел объявить о своей отставке сразу после выборов, когда принял решение уйти. Но теперь ухожу со спокойной душой, точно зная, что оставляю партию в новом офисе, с бюджетом и планом расходов до 2023 года и готовой работать дальше", - отметил Филип. Он добавил, что уже оповестил о своем решении исполком партии, однако не назвал имя возможного преемника, сославшись на то, что такое решение примет съезд.

Филип также рассказал, что "последние два года демократы проводили честную и открытую политику, как со своими сторонниками, так и с оппонентами" и сейчас в партии немало "компетентных специалистов в области управления государством".

Филип возглавил ДПМ в сентябре 2019 года, после того, как ушел в отставку с поста премьера. Это произошло в связи с тем, что пост лидера формирования покинул бежавший после смены власти в Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк, которого Генеральная прокуратура республики объявила в розыск по обвинению в хищениях из банков и других преступлениях. При Плахотнюке Демпартия была правящей в республике.