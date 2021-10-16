Следствие в Армении не разрешило депутату отправиться в РФ для участия в заседании ОДКБ

ЕРЕВАН, 16 октября. /ТАСС/. Специальная следственная служба (ССС) Армении не разрешила главе парламентской фракции "Армения", бывшему министру обороны Сейрану Оганяну совершить поездку в Санкт-Петербург для участия в заседании постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности 19 октября. Об этом в субботу говорится в заявлении парламентской фракции "Армения".

"В этих сложных для страны условиях факт очередного нарушения права на неприкосновенность оппозиционных депутатов Сейрана Оганяна и Армена Геворкяна, имеющих огромный опыт и контакты с зарубежными партнерами, когда им попросту запрещают представлять Армению в международных организациях, в очередной раз доказывает крах демократии в нашей стране", - отмечается в сообщении.

Ранее ССС не разрешила бывшему вице-премьеру, депутату от блока "Армения" Армену Геворкяну поехать в Страсбург для участия в заседании ПАСЕ.

Оганян обвинялся в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, однако эта статья была признана Конституционным судом не соответствующей основному закону страны. По ней также обвинялись Геворкян, бывший президент страны Роберт Кочарян и экс-глава ОДКБ Юрий Хачатуров.