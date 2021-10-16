Меркель в разговоре с Эрдоганом заявила о необходимости вывода иностранных сил из Ливии

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что в ближайшее время удастся добиться прогресса в вопросе вывода иностранных боевиков и наемников из Ливии. Об этом она заявила в субботу в Стамбуле на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV, с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ожидается, это ее прощальный визит в Турцию как канцлера.

Меркель подчеркнула важность найти долгосрочное решение ситуации в Ливии. "Я еще раз указала на необходимость того, чтобы иностранные силы покинули Ливию. Я надеюсь, что в этом вопросе мы в скором времени сможем добиться прогресса", - отметила она.

Канцлер сообщила, что помимо Ливии обсудила с Эрдоганом обеспечение прав человека, отношения ЕС и Анкары, включая вопросы миграции. "Мы хотим продолжить поддержку Турции и сверх принятых договоренностей (соглашения по мигрантам - прим. ТАСС). Турция прилагает исключительные усилия в свете наплыва сирийских беженцев", - сказала глава правительства ФРГ. Она заявила, что считает Германию "патроном" соглашения ЕС по мигрантам. По ее словам, сейчас стоит вопрос, как быть дальше, в том числе с траншами помощи Анкаре. "На ближайшем саммите ЕС [21-22 октября] я приложу усилия для того, чтобы мы продолжили эти переговоры", - обещала Меркель.

Лидеры двух стран обсудили также Сирию. "К сожалению, дело с конституционным процессом под эгидой ООН продвигается плохо. Как и прежде, очень напряженной остается ситуация в Идлибе", - заметила Меркель.

"Могу сказать лично за себя, что мы стремились к хорошим отношениям с Турцией, даже если были и существуют разногласия. Кое-что требует длительного времени и порой не хватает и 16 лет [правления], но некоторые вещи удалось запустить [в отношениях с Турцией]", - заявила Меркель, которая возглавляет правительство ФРГ с 2005 года. Она считает, что проблемы, в том числе в отношениях Турции с Кипром и Грецией, "удастся решить только посредством переговоров и контактов". "Я благодарю за сотрудничество и возможность постоянного поддержания диалога, даже несмотря на то, что были разногласия", - обратилась Меркель к Эрдогану. "Мы видим, что с геостратегической точки зрения мы [ЕС и Турция] очень сильно зависим друг от друга", - заявила канцлер.

Меркель не стала выставлять свою кандидатуру на состоявшихся 26 сентября парламентских выборах и после формирования нового кабмина ФРГ ее правление завершится. Срок действия ее полномочий закончится с первым заседанием нового состава Бундестага (26 октября), но она будет исполнять их до формирования нового правительства и даже может побить рекорд экс-канцлера Гельмута Коля, которые правил с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года, то есть ровно 5 869 дней. Меркель может достигнуть этой отметки 17 декабря.