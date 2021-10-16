Тегеран заявил, что переговоры с Эр-Риядом могут улучшить отношения между Ираном и Египтом

ТЕГЕРАН, 16 октября. /ТАСС/. Возможное налаживание отношений Тегерана и Эр-Рияда положительно скажется на нормализации ситуации между Ираном и Египтом. Об этом заявил в субботу генеральный директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки иранского МИД Мир Масуд Хосейниян.

"В настоящий момент мы пытаемся улучшить отношения с Египтом, но этот процесс идет медленно, - цитирует его агентство ISNA. - Конечно, если появится положительный сдвиг в отношениях Ирана и Саудовской Аравии, то этот вопрос непременно окажет влияние на взаимодействие с Египтом".

По словам дипломата, "Тегеран сталкивается с двумя серьезными проблемами в отношениях с Каиром". "Примерно два года назад иранский танкер был задержан Египтом под ложным предлогом без предоставления доказательств. Кроме того, несколько иранских граждан в этой стране ожидают смертной казни за транспортировку наркотиков", - заявил он. Хосейниян отметил, что "пока иранской стороне удалось добиться приостановки этих приговоров".

11 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что на данный момент прошло четыре раундов переговоров Тегерана и Эр-Рияда в Багдаде. Кроме того, стороны контактировали на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, диалог сконцентрирован на двусторонних и региональных вопросах, включая ситуацию в Персидском заливе и Йемене.

9 августа Хатибзаде указал, что Саудовская Аравия и Иран находятся на пути разрешения части противоречий между собой. 21 июня новый президент Ирана Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после выборов заявил, что никаких препятствий для диалога между Тегераном и Эр-Риядом и возвращения посольств нет.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном серьезно обострились в марте 2015 года с началом коалицией во главе с Саудовской Аравией военной операции на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы), которая продолжается до сих пор. Иран эти действия королевства расценивает как дестабилизацию обстановки в регионе. В свою очередь саудовская сторона обвиняет Тегеран в поддержке хуситов, направляющих свое оружие, в частности беспилотники, и против Саудовской Аравии.