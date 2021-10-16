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СМИ: в Сомали при взрыве в ресторане погибли два человека

По данным агентства "Синьхуа", взрыв самодельного устройства произошел в момент, когда там находились высокопоставленные чиновники

ПРЕТОРИЯ, 16 октября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли при взрыве в ресторане в городе Беледуэйне в центральной части Сомали вблизи границы с Эфиопией. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию африканской страны.

По его информации, взрыв самодельного устройства произошел в момент, когда в ресторане находились высокопоставленные чиновники. Два человека погибли, их имена и должности не раскрываются. Есть раненые, их число не называется. Ресторан, где произошел взрыв, расположен рядом с городским полицейским участком.

В свою очередь новостной портал Somali Guardian сообщил в субботу, что в городе Бардере на юге Сомали был застрелен чиновник местного правительства. Группа боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" ворвалась к нему в дом и совершила убийство. Ведется расследование.

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