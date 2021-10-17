В Италии пройдет второй тур муниципальных выборов

РИМ, 17 октября. /ТАСС/. Второй тур голосования на выборах в муниципальные органы управления состоится в воскресенье в 65 городах Италии. По его итогам определятся мэры в крупных городах, включая Турин и Рим.

Как и в состоявшемся две недели назад первом туре, по итогам которого мэры и члены городских советов были выбраны в более чем тысяче городов, голосование пройдет в воскресенье с 07:00 (08:00 мск) до 23:00 (00:00 мск) и продолжится в понедельник с 07:00 (08:00 мск) до 15:00 (16:00 мск).

Борьба в Риме разворачивается между кандидатом от левоцентристов Роберто Гуалтьери, который занимал пост министра экономики и финансов во втором правительстве Джузеппе Конте (2019-2021), и Энрико Микетти, которого поддержала правоцентристская коалиция в составе партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии". Выбывший после первого тура бывший министр экономического развития, евродепутат и основатель движения "Действие" Карло Календа уже выразил поддержку Гуалтьери. В свою очередь нынешний мэр столицы Вирджиния Раджи из "Движения "5 звезд", также выбывшая из гонки, получив наименьшее число голосов, заявила, что будет находиться в оппозиции по отношению к любому победителю.

Примечательно, что политический лидер "Движения" - экс-премьер Конте - выразил поддержку своему бывшему министру Гуалтьери. По наблюдению обозревателей, это является фактором укрепления альянса "Движения" с Демократической партией. Обе партии составляют сейчас основу правящей коалиции на национальном уровне.

Преемник другого "пятизвездного" мэра - Кьяры Аппендино, не выдвигавшей своей кандидатуры, - определяется в Турине. Там, как и в Риме, кандидат от "Движения" выбыла из гонки, не пройдя во второй тур, в котором соперничество будет между представителем Демпартии Стефано Ло Руссо и кандидатом от правоцентристов Паоло Дамилано. Победа одного из них в Турине станет также показательной. Ло Руссо представляет левоцентристское крыло, многолетнее традиционное правление которого было прервано пять лет назад избранием "пятизвездного" мэра. И Рим, и Турин имеют историю правления левых. Победа в этих городах правоцентристов будет считаться достаточно значимым сигналом для политических партий.

Второй тур проходит в городах с населением более 15 тыс. человек, в которых в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Результаты первого тура

Достаточно показательным стало переизбрание в первом туре с более чем 57% голосов мэра Милана Джузеппе Салы, поддержанного левоцентристами. Сразу определился и мэр Неаполя, единственного крупного города, где Демпартия и "Движение "5 звезд" поддержали единого кандидата - Гаэтано Манфреди.

Обычно политические партии воздерживаются от проекции своих успехов или неуспехов на муниципальных выборах на уровень общенациональной популярности, поскольку во многом на таких выборах голосуют за кандидата, а не за поддерживающий его партийный блок. И в случае переизбрания (как в Милане) или не переизбрания (как в Риме и Турине) это становится показателем оценки результата работы мэра, отмечают наблюдатели.

Еще один вывод из результатов первого тура заключается в том, что выборные процессы вернулись к традиционному противостоянию правого и левого центров, а новые силы, какой считалось "Движение "5 звезд", отошли опять в зону маргинальности. По общему признанию, "пятизвездные" испытывают серьезный кризис, однако вряд ли окончательно выйдут из власти, гарантируя ее сохранение за счет альянса с демократами.

Первый тур продемонстрировал, что прошел и цикл триумфов правоцентристов, среди которых до последнего времени ведущей силой считалась "Лига". Ее лидер Маттео Сальвини, решивший войти в широкую правящую коалицию, поддерживающую правительство Марио Драги, теряет популярность. Тогда как набирает ее лидер союзной "Лиге" партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, оставшаяся в оппозиции правительству.

Но самый главный негативный сигнал прошедшего две недели назад голосования - рекордно низкая явка избирателей. В некоторых городах проголосовало менее 50% населения.

Манифестация в день тишины

Накануне голосования во втором туре муниципальных выборов в Риме прошла крупная манифестация в поддержку профсоюзов и антифашистских ценностей. Ее инициатором выступил главный итальянский профсоюз - Всеобщая итальянская конфедерация труда. Штаб-квартира конфедерации подверглась варварскому погрому во время акции протеста против ковид-сертификатов в Риме 9 октября. Следователи, ведущие расследование произошедших беспорядков, считают, что их зачинщиками стали ультраправые активисты, близкие неофашистским организациям.

Манифестацию в субботу поддержали Демпартия, а также "Движение "5 звезд", многие политики. Они призывали выйти на акцию солидарности все политические партии. Однако правоцентристские партии в целом отказались. Осудив акты насилия, они заявили, что уважают день тишины. Многие наблюдатели полагают, что проводить подобную акцию накануне голосовая неуместно, поскольку, несмотря на отсутствие партийных символов, в них участвуют видные политики, чем выражают поддержку своим кандидатам.