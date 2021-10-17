Муниципальные выборы пройдут в Северной Македонии в условиях пандемии

ЗАГРЕБ, 17 октября. /ТАСС/. Очередные выборы в органы местного самоуправления пройдут в воскресенье в Северной Македонии. Голосование будет проходить с 07:00 до 19:00 по местному времени (с 08:00 до 20:00 мск) и будет организовано в условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции.

За позиции в органах власти 80 общин страны (муниципалитеты), включая приравненную к общине столицу страны Скопье, поборются 350 кандидатов от правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ) премьер-министра Зорана Заева, главной оппозиционной силы - Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) - Христиана Мицкоски, албанского "Демократического союза за интеграцию" (ДСИ) Али Ахмети, "Альянса албанцев" лидера Зиядина Селы, а также от других более мелких и менее влиятельных политорганизаций республики.

В соответствии с избирательным законодательством в Северной Македонии в субботу наступил день тишины, когда была прекращена любая предвыборная агитация, чтобы предоставить гражданам республики право самостоятельно определиться в своих политических предпочтениях. В общей сложности право голоса в республике имеют 1 824 864 жителя.

Предварительная расстановка сил

Согласно проведенному консалтинговым агентством "Стратум" исследованию, СДСМ на предстоящих выборах может одержать победу над ближайшим оппонентом ВМРО-ДПМНЕ, но с небольшим отрывом. В поддержку партии Заева выступают 26,1% избирателей, в то время как на стороне оппозиции находятся 23,8% граждан.

В свою очередь среди партий албанского политического блока на данном этапе с небольшим отрывом от "Альянса албанцев" лидерство сохраняет входящий в правящую коалицию с социал-демократами ДСИ, набирая 11,64%.

Ряд местных политологов предполагает, что основная борьба за симпатии избирателей может развернуться именно в столице Северной Македонии. При этом если кандидаты в мэры Скопье, а также входящих в состав столицы общин по итогам выборов не наберут более 50% голосов, то возникнет необходимость в проведении второго тура. Это также может коснуться и других городов.

Голосование в условиях пандемии

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Северной Македонии остается довольно напряженной. Число инфицированных коронавирусом нового типа с начала пандемии превысило 195 тыс., более 182 тыс. жителей выздоровели, 6 875 пациентов умерли.

Власти республики исходят из этого при организации голосования на выборах. Так, санитарные органы страны будут требовать у избирателей надевать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, а также дезинфицировать руки. Перед началом голосования все избирательные участки пройдут через процедуру дезинфекции.

Наблюдение за выборами

За ходом голосования будут следить свыше 700 местных, а также более 300 международных наблюдателей, в том числе от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и ряда зарубежных диппредставительств, включая российское.

Предстоящие выборы в органы местного самоуправления в Северной Македонии станут уже восьмыми. До нынешнего года они проходили в 1990, 1996, 2000, 2005, 2009, 2013 и 2017 годах.