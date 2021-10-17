В Северной Македонии началось голосование на выборах в органы местного самоуправления

ЗАГРЕБ, 17 октября. /ТАСС/. Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось в воскресенье в Северной Македонии. В 07:00 по местному времени (08:00 мск) в 80 общинах (административно-территориальные единицы) по стране и в столице Скопье открылись 3 480 избирательных участков.

За позиции в местных органах власти поборются 350 кандидатов от правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" премьер-министра Зорана Заева, главной оппозиционной силы - Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство - Христиана Мицкоски, албанского "Демократического союза за интеграцию" Али Ахмети, "Альянса албанцев" лидера Зиядина Селы, а также от других более мелких и менее влиятельных политорганизаций республики.

За ходом голосования будут следить свыше 700 местных, а также более 300 международных наблюдателей, в том числе от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и ряда зарубежных диппредставительств, включая российское.

Правом голоса в республике обладают 1 824 864 жителя. Голосование завершится в 19:00 по местному времени (20:00 мск).