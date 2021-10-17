Премьер Японии проверил ход ликвидационных работ на АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье посетил аварийную АЭС "Фукусима-1", встретился с ее персоналом и проверил ход ликвидационных работ на станции. Для Кисиды эта поездка на АЭС стала первой с момента вступления в должность главы японского правительства.

"Для осуществления в полной мере восстановительных работ [в префектуре] необходимо завершить ликвидационные работы [на станции]. И мы, ставя во главу угла доверительные отношения с местными жителями, хотели бы продолжить усердную работу в этом направлении", - приводит слова премьера телеканал NHK. Главы японского правительства регулярно посещают АЭС в префектуре Фукусима, где в 2011 году из-за землетрясения и цунами произошла авария. В ходе рабочей поездки Кисида также заслушал доклад от сотрудников станции о ходе ликвидационных работ и по вопросам, связанным с очисткой радиационной воды, хранящейся на территории АЭС.

В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. Сейчас на АЭС идут ликвидационные работы, на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет.